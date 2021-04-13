Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ

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Голкипер "Локомотива" Гильерме понесет серьезное наказание за свое поведение во время матча 25-го тура РПЛ против "Спартака" (2:0), сообщает "Чемпионат".

По данным источника вратаря дисквалифицировали на две игры в рамках РПЛ.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение так:

"После забитого гола Гильерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований.

Гильерме сказал, что оскорбления начались с первых минут матча. После его жеста после гола пошли скандирования и потом был второй жест", – отметил Григорьянц.

Кроме того, глава КДК также добавил, что дисквалификацию нельзя обжаловать, так как статья, по которой наказали Гильерме, не предусматривает апелляции.

Таким образом, голкипер не поможет свей команде в матчах с "Ростовом" и "Тамбовом".