Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ
Фото: Твиттер @fclokomotiv
Голкипер "Локомотива" Гильерме понесет серьезное наказание за свое поведение во время матча 25-го тура РПЛ против "Спартака" (2:0), сообщает "Чемпионат".
По данным источника вратаря дисквалифицировали на две игры в рамках РПЛ.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение так:
"После забитого гола Гильерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований.
Гильерме сказал, что оскорбления начались с первых минут матча. После его жеста после гола пошли скандирования и потом был второй жест", – отметил Григорьянц.
Кроме того, глава КДК также добавил, что дисквалификацию нельзя обжаловать, так как статья, по которой наказали Гильерме, не предусматривает апелляции.
Таким образом, голкипер не поможет свей команде в матчах с "Ростовом" и "Тамбовом".
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