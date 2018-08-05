Гильерме приветствует возможный приход Смолова в "Локомотив"

Вратарь "Локомотива" Гильерме положительно относится к возможному переходу в московский клуб форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.

"Конечно, мы были бы все рады, если бы нас усилил Смолов. Любая команда была бы ему рада" - сказал Гильерме.

Напомним, что "Краснодар" готов продать Смолова за 10 миллионов евро.

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