Гильерме признан лучшим вратарем РПЛ

Фото: инстаграм Маринато Гильерме/Автор неизвестен

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме признан лучшим вратарем сезона в Российской Премьер-Лиге, сообщается в официальном инстаграме РПЛ.

В завершившемся сезоне 35-летний Гильерме провел 25 матчей в чемпионате России и пропустил 27 голов. Кроме того, на счету голкипера 11 матчей без пропущенных голов. Это лучший показатель среди всех вратарей турнира.

Стоит отметить, что Гильерме не попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, который состоится ближайшим летом.

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