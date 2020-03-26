Гильерме прокомментировал переход в "Сельту" Смолова

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Гильерме прокомментировал переход в "Сельту" Смолова

Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме в передаче "КраСава" на ютуб-канале высказался по поводу трансфера нападающего Федора Смолова в "Сельту".

"Смолов хотел себя проверить - считаю, он молодец, потому что не каждый может так выйти из зоны комфорта", - сказал вратарь.

Кроме того, футболист рассказал, когда, по его мнению, Антон и Алексей Миранчуки смогут перейти в европейский клуб.

"Время еще есть. Надеюсь, что нескоро! Игрок должен хотеть, чувствовать момент. Думаю, на самом деле скоро это случится".

Напомним, Смолов играет в "Сельте" на правах аренды до конца текущего сезона.

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