Гильерме прокомментировал свою ошибку в матче ЛЧ с "Ювентусом"

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме на презентации новой формы сборной России прокомментировал свою ошибку в домашнем матче Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (1:2).

Напомним, на 3-й минуте встречи голкипер московского клуба грубо ошибся, пустив между ног удар со штрафного. Мяч в ворота забил Аарон Рэмзи.

"Я сыграл слишком уверенно в пропущенном голе. Я старался во время игры исправиться. Я просто допустил техническая ошибку, был слишком самоуверен. Смотрел ли я этот гол по телевизору? Конечно, я смотрел минимум 20 раз этот момент. Садомаза? Да", - сказал Гильерме.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в активе три очка.

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