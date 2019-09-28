Гильерме провел юбилейный матч за "Локомотив"

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме принял участие в игре РПЛ с "Зенитом" (1:0).

Как сообщает твиттер клуба, этот матч стал 300-м для вратаря сборной России в составе "Локомотива".

33-летний Гильерме защищает цвета "железнодорожников" с 2007 года. За это время он пропустил 286 голов, проведя 112 игр на ноль.

Читайте также: "Локомотив" минимально переиграл "Зенит". | http://soccernews.ru