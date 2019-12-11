Гильерме рассказал, кого считает лучшим голкипером в мире

Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме рассказал, кого считает лучшим вратарем в мире. Об этом сообщает Sports.ru.

На первое место футболист поставил голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Стегена, на второе место поставил Яна Облака из "Атлетико", третьим стал футболист "Ливерпуля" Алиссон.

Кроме того, Гильерме рассказал, чему хотел бы научиться у Игоря Акинфеева.

"Всегда хотел уметь занимать позицию так, как это делает Акинфеев.

Я много смотрел за ним, пытался понять, как ему это удается. Думаю, ему это дано от природы, это талант", - сказал Гильерме.

Напомним, сегодня, 11 декабря, на "Ванда Метрополитано" состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Локомотив". Начало - в 23:00 (мск).

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