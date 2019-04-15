Гильерме рассказал о своём отношении к Сёмину
Вратарь московского "Локомотива" Гильерме высказался о значимости для команды её главного тренера Юрия Сёмина.
"Палыч для нас - особенный человек. Для нас очень важно, чтобы Палыч остался. Он мой футбольный отец. Когда я переходил в "Локомотив", Сёмин был президентом клуба. Кричит ли Сёмин на игроков? Постоянно. Не устаём от этого. Это его стиль. Мы всё понимаем. Он ругает нас, но не обижает", - сказал Гильерме.
71-летний Сёмин в течение тренерской карьеры возглавлял "Локомотив" четыре раза - с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
33-летний Гильерме в текущем сезоне сыграл за "железнодорожников" 33 матча, в которых пропустил 36 голов.
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|Ростов
|23
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|7
|Оренбург
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|Урал
|23
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