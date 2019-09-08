Гильерме рассказал о своей активности в социальных сетях

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Гильерме рассказал о своей активности в социальных сетях

Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме рассказал о том, как ведет соцсети. Об этом сообщает Sport24.

Футболист отметил, что болельщики жаловались на его маленькую активность в инстаграме.

"В последнее время я был активным в инстаграме. Сейчас отвечаю больше, ведь это люди, которые поддерживают нас. Пишут много слов поддержки. Что-то плохое тоже пишут. Но это наша жизнь. Спрашивали про гол, который я пропустил. Главное, что я уверен внутри себя. Но конструктивную критику я всегда принимаю", - сказал Гильерме.

Завтра, 9 сентября, в Калининграде состоится матч 6-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Казахстан. Начало - в 21:45 (мск).

Первая встреча команд завершилась разгромом Казахстана (0:4).

А еще: Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе| http://soccernews.ru
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