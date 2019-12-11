Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме рассказал, почему часто пропускает голы между ног.

"Так получается из-за роста и длинных ног. Очевидно, из-за этого между ног пространство больше, чем у остальных, а мячу легче проскочить.

Поэтому мне туда и залетает чаще, чем другим. Тут ничего не сделаешь", - сказал Гильерме.

Напомним, сегодня, 11 декабря на "Ванда Метрополитано" состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Локомотив". Начало - в 23:00 (мск).

Отметим, что этот матч не повлияет на будущее команды, так клуб набрал за 5 туров всего 3 очка.

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