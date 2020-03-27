Гильерме рассказал, приходилось ли ему давать взятки сотрудникам ГАИ

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Гильерме рассказал, приходилось ли ему давать взятки сотрудникам ГАИ

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме признался, что после переезда в Россию "решал вопрос на месте" с сотрудниками ГАИ.

"Такое было несколько раз. Я помню, когда только сел за руль и начал ездить, в Москве не было столько камер, как сейчас. Были мобильные камеры. Гаишники стояли в стратегических местах, чтобы поймать. Я много раз попадал на это. Несколько раз я даже, когда ещё не говорил по-русски, звонил переводчику, чтобы договориться с гаишником. Самая большая сумма, которую ты отдал гаишнику? 5 тысяч рублей", - сказал натурализованный бразилец.

Напомним, что 34-летний футболист живёт в России с лета 2007 года. Спустя восемь лет голкипер получил гражданство РФ.

В текущем сезоне Гильерме сыграл за "Локомотив" 26 матчей и пропустил 30 голов.

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