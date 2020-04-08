Гильерме рассказал, с кем из бывших игроков "Локомотива" он общается
Голкипер "Локомотива" Гильерме рассказал, что до сих пор общается с бразильцами, ранее игравшими за московский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".
"С Майконом я до сих пор хорошо общаюсь. Сейчас ему предстоит операция из-за грыжи. Пока сидит дома, отдыхает.
Шарлес до сих в "Антальяспоре", мы часто общаемся. Говорит: "Помоги мне вернуться в Россию, скучаю". Я, правда, не уверен, что он действительно скучает. Ему там тепло. Отвечаю ему: "Зачем ты жалуешься? У тебя там хороший контракт, а ты все недоволен".
А с Вагнером случайно пересеклись в гостинице в Катаре. Он там сейчас играет. Его команда жила в нашей же гостинице. Я спросил, как ему в Катаре. Он ответил, что очень нравится, всем доволен и хочет оставаться там до конца карьеры", - сказал Гильерме.
Напомним, почти все спортивные мероприятия на данный момент отменены из-за пандемии коронавируса.
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