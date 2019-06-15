Гильерме решил остаться в "Локомотиве"

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Гильерме решил остаться в "Локомотиве"

Вратарь "Локомотива" Гильерме ведёт переговоры с московским клубом о продлении контракта.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", стороны намерены уладить все формальности до конца лета.

На сегодняшний день натурализованный бразилец не рассматривает вариант с уходом из "Локомотива".

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту со стороны "Спартака" и некоего европейского клуба.

Действующий контракт между Гильерме и "железнодорожниками" истекает в декабре этого года.

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