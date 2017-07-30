Гильерме: "С такими командами, как "Анжи", играть труднее, чем со "Спартаком" или ЦСКА"



Вратарь "Локомотива" Гильерме прокомментировал победу своей команды над "Анжи" (1:0) в матче третьего тура чемпионата России.

"Лидировать в чемпионате - довольно трудное дело. Сегодняшняя игра тому подтверждение. В этом матче "Анжи" играл от обороны. У команды Григоряна сегодня было мало моментов для того, чтобы забить. Один в первом тайме и несколько контратак во втором. В этом показателе мы их переиграли. В целом с такими командами, как "Анжи", играть труднее, чем, например, со "Спартаком" или ЦСКА. Потому что их можно недооценить. Они тоже хотят побеждать. Бегут вперёд и создают опасные моменты.

Хорошо, что сегодня мы победили. У нас хватило терпения, чтобы все-таки забить. Сложности в атаке связаны с отсутствием нашего основного нападающего Ари. Он очень важный игрок для нас. Победа в этом матче важна вдвойне. Ведь сегодня мы отмечали 95-летие нашего клуба и юбилей нашего президента Ильи Геркуса. Думаю, это стало отличным подарком. Помимо этого командой подарили ему футболку с нашими автографами", - приводят слова Гильерме российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" набрал в стартовых трех турах девять очков и на данный момент занимает первое место.

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