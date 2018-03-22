Гильерме считает, что Ари усилит сборную России

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме оценил перспективы своего партнёра по команде Ари заиграть в сборной России.

"Ари - классный форвард. Он бы здорово помог сборной, если бы его пригласили. Мой товарищ очень хочет сыграть за Россию, мы общались на эту тему. Но, насколько я понимаю, там не всё так просто. Паспорт Ари могут оформить через месяц или ещё позже. Но, думаю, этот процесс при желании можно ускорить. Всё зависит от позиции футбольного руководства и тренерского штаба, разумеется" - сказал Гильерме.

Ранее Ари неоднократно заявлял, что мечтает получить вызов в сборную России и сыграть на ЧМ-2018.

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