Гилерме: "Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!"
Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме рассказал, что думает о победном матче за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
В составе победителей голами отметились Федор Смолов и Алексей Миранчук, оформивший дубль.
"Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось! Все - молодцы, очень хорошо играли. Результат справедливый", - сказал Гилерме.
Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".
А еще: Алексей Миранчук: "Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20