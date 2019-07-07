Гилерме: "Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!"

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Гилерме: "Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!"

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме рассказал, что думает о победном матче за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).

В составе победителей голами отметились Федор Смолов и Алексей Миранчук, оформивший дубль.

"Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось! Все - молодцы, очень хорошо играли. Результат справедливый", - сказал Гилерме.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

А еще: Алексей Миранчук: "Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде"
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