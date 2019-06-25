Гильерме согласился на понижение зарплаты в "Локомотиве"
Вратарь "Локомотива" Гильерме снизил финансовые аппетиты в ходе переговоров с клубом о продлении контракта.
Как сообщают российские СМИ, натурализованный бразилец согласился на понижение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро в год.
Ранее утверждалось, что "железнодорожники" предлагали 33-летнему футболисту соглашение по схеме "1+1" с окладом 1,9 миллиона.
Таким образом, стороны близки к достижению компромисса. Действующий договор Гильерме с "Локомотивом" истекает в декабре этого года.
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|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
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|30
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|30
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|30
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