Гильерме стал лучшим игроком матча "Локомотив" - "Ахмат"

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме стал лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).

Футболист "железнодорожников" отразил пенальти на 85-й минуте.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ахмат" остался в зоне вылета на 15-й позиции.

Гильерме в этом сезоне провел 19 матчей, 5 из которых отстоял на ноль.

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