Гильерме: "В Бразилии также есть деревянные футболисты"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме развеял миф, что у всех бразильских игроков прекрасная техника.

"В Бразилии также есть деревянные футболисты. При чем их довольно много. Но я не назову имен, не нужно меня провоцировать", - приводят слова Гильерме российские СМИ.

Напомним, что Гильерме является натурализованным бразильцем. На данный момент он является основным голкипером сборной России, где уже провел 6 матчей.

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