Гильерме: "В игре со "Спартаком" все будет нормально"

Теги маринато гильермелокомотив москва

Гильерме: "В игре со "Спартаком" все будет нормально"Голкипер московского "Локомотива" Гильерме дал комментарий по старту своей команды в РФПЛ.

"Если смотреть в общем, то для "Локомотива" это не потеря двух очков. Недавно была игра, поэтому игроки устали. 0:0 - хороший результат, так как играть в Уфе тяжело. Сегодня у меня в руках был магнит. Что касается пенальти, то мы стараемся изучать соперника. Я угадал правильно.

Узнали, что гол Эдера был отменен неправильно сейчас, в раздевалке. Жалко, конечно, но я тоже понимаю, что судьям тоже непросто. Они могут ошибаться. Идем дальше. Это только начало. Сегодня мы заслужили победу. Ребята - молодцы. Уверен, что со "Спартаком" дома будем играть спокойно и все будет нормально", - цитирует 32-летнего вратаря официальный сайт его клуба.

Напомним, президент "Локомотива" недоволен судейством в матче с "Уфой". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов