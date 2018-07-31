Гильерме: "В игре со "Спартаком" все будет нормально"

Голкипер московского "Локомотива" Гильерме дал комментарий по старту своей команды в РФПЛ.

"Если смотреть в общем, то для "Локомотива" это не потеря двух очков. Недавно была игра, поэтому игроки устали. 0:0 - хороший результат, так как играть в Уфе тяжело. Сегодня у меня в руках был магнит. Что касается пенальти, то мы стараемся изучать соперника. Я угадал правильно.

Узнали, что гол Эдера был отменен неправильно сейчас, в раздевалке. Жалко, конечно, но я тоже понимаю, что судьям тоже непросто. Они могут ошибаться. Идем дальше. Это только начало. Сегодня мы заслужили победу. Ребята - молодцы. Уверен, что со "Спартаком" дома будем играть спокойно и все будет нормально", - цитирует 32-летнего вратаря официальный сайт его клуба.

Напомним, президент "Локомотива" недоволен судейством в матче с "Уфой". | soccernews.ru