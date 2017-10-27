Гильерме: "В воскресенье фаворита не будет"

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Гильерме: "В воскресенье фаворита не будет"Голкипер московского "Локомотива" Гильерме высказался о предстоящей игре своей команды против питерского "Зенита".

"С чем в первую очередь ассоциируется "Зенит"? Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу", - цитирует 31-летнего вратаря Rusfootball.

Напомним, о предстоящем матче лидеров также высказался Манчини. | soccernews.ru

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