Гильерме: "В воскресенье фаворита не будет"

Голкипер московского "Локомотива" Гильерме высказался о предстоящей игре своей команды против питерского "Зенита".

"С чем в первую очередь ассоциируется "Зенит"? Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу", - цитирует 31-летнего вратаря Rusfootball.

Напомним, о предстоящем матче лидеров также высказался Манчини. | soccernews.ru