Гильерме вошел в Клуб Льва Яшина



Вратарь "Локомотива" Гильерме провел свой 100-й матч без пропущенных голов в российском футболе.

Юбилейным для голкипера стал матч Лиги наций УЕФА Россия - Турция, который завершился со счетом 2:0.

Благодаря этому 32-летний Гильерме вошел в символический Клуба Льва Яшина. В него входят все вратари, игравшие за российские и советские клубы, а также не пропускавшие голы в 100 и более играх.

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