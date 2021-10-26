Гильерме вошёл в топ-3 в истории "Локомотива" по числу матчей

Фото твиттер "Локомотива"

Вратарь Маринато Гильерме провёл 367-й матч в составе московского "Локомотива", сыграв с "Сочи" (2:1) в 12-м туре РПЛ.

По этому показателю натурализованный бразилец обогнал Сергея Овчинникова (366) и вышел на чистое третье место в истории клуба.

Больше игр за "железнодорожников" в своём активе имеют только Владимир Маминов (400) и Дмитрий Лоськов (421).

Гильерме выступает за "Локо" с 2007 года, в 367 матчах он пропустил 360 голов.

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