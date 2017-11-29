Гильерме: "Восстанавливаюсь быстро, но до конца года не сыграю"
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о ходе восстановления после травмы, которую он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом" (1:2).
"У меня был полный разрыв прямой мышцы бедра. Я был у врача в Финляндии, мне сказали, что восстановление при такой травме обычно занимает от шести до восьми недель. Я довольно быстро прогрессирую - даже сам не ожидал, что так будет. Постараюсь восстановиться за минимально возможный срок, но до перерыва осталось всего две игры. Не думаю, что успею сыграть. Рисковать не хочется. На сборах уже точно буду", - приводят слова Гильерме российские СМИ.
В этом сезоне 31-летний Гильерме провел за "Локомотив" 20 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.
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