Гильерме выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме в инстаграме выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

"Покойся с миром, Кеша", - написал футболист.

22-летний Самохвалов в понедельник умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности во время пробежки. Футболист был воспитанником "Локомотива".

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