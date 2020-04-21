Гильерме выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

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Гильерме выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме в инстаграме выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

"Покойся с миром, Кеша", - написал футболист.

22-летний Самохвалов в понедельник умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности во время пробежки. Футболист был воспитанником "Локомотива".

Не пропустите: "Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова. | http://soccernews.ru
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