Гильерме вышел на третье место по матчам за "Локомотив" в РПЛ

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Гильерме вышел на третье место по матчам за "Локомотив" в РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме провёл 278-й матч за "железнодорожников" в чемпионате России.

Это третий результат в истории клуба. Натурализованный бразилец обогнал Сергея Овчинникова (277).

Опережают 35-летнего голкипера только Владимир Маминов (291) и Дмитрий Лоськов (322).

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. Его контракт с москвичами рассчитан до конца следующего сезона.

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