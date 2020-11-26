Гильерме высказался о матче "Локомотива" с "Атлетико"

Голкипер "Локомотива" Гильерме подвел итоги матча 4-го тура группового этапа с "Атлетико" (0:0)

"Мы снова играем с "Атлетико" и знаем, насколько сложно против них в гостях. Мы не показали идеальной игры. Чуть-чуть не хватило спокойствия и уверенности, когда владели мячом. "Атлетико" постоянно прессинговал, но давал играть. В обороне мы действовали почти идеально.

В Лиге чемпионов против "Атлетико" вратарь должен быть готов. Это топ-клуб Европы. В каждом матче против таких команд много работы. Хорошо, что выручил и помог команде набрать очки.

Через неделю важная игра с "Зальцбургом". Будет решаться вопрос о нашем месте в Европе. Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Нужно бороться и быть уверенными в себе", - передает слова Гильерме "СЭ".

"Атлетико" остался на втором месте в турнирной таблице группы А, набрав пять очков. "Локомотив" с тремя очками остался на третьей позиции.

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