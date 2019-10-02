Гильерме высказался о турнирных перспективах "Локомотива" в Лиге Чемпионов

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме после поражения от "Атлетико" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.

"Ясно, что "Байер" - соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе", - сказал Гильерме.

Напомним, что "Локомотив" в двух турах набрал 3 очка и занимает третье место в группе ЛЧ. Лидируют "Ювентус" и "Атлетико", в активе которых по 4 балла.

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