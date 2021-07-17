Гильерме высказался о возможном завершении карьеры в сборной России
Фото твиттер "Локомотива"
Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме порассуждал о том, есть ли у него будущее в составе сборной России.
"Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме - я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарём РПЛ. Почему тогда не вызвали в сборную России на Евро-2020? Я не понимаю.
Честно, сегодня я не знаю, поеду ли я в сборную. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в "Локомотив". К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари - Максименко, Сафонов. Они будут ещё долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов - уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперёд. Я там сейчас не нужен", - сказал натурализованный бразилец.
35-летний Гильерме выступает за сборную России с 2016 года, сыграл 16 матчей и пропустил 17 голов.
На сегодняшний день последней встречей для голкипера в национальной команде было поражение от Сербии со счётом 0:5 в ноябре 2020-го.
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