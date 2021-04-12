Гильерме высказался о возможности возвращения в сборную России

Теги маринато гильерместанислав черчесовроссиялокомотив москва

Гильерме высказался о возможности возвращения в сборную РоссииФото: Твиттер @fclokomotiv 
Вратарь "Локомотива" Гильерме, который отлично проявил себя в игре 25-го тура РПЛ против "Спартака" (2:0), прокомментировал вероятность возвращения в состав сборной России.

"Главный тренер сборной Станислав Черчесов хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему нет никаких вопросов. Я сам дал повод для того, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры и я это понимаю. Скажу откровенно: я не был достоин вызова в национальную команду в прошлом году. Но он вызывал меня. Значит, он мне доверяет. Что дальше? Скажу так — я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель", - приводит слова голкипера "СЭ".

Читать также: Тедеско сравнил Гильерме с Нойером | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 апреля

Главные новости дня: 11 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов