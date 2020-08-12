Гильерме высказался об эпизоде с падением Игнатьева в штрафной "Локомотива"

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал эпизод с падением нападающего казанского "Рубина" Ивана Игнатьева в штрафной "железнодорожников".

Эпизод произошел в середине первого тайма при счете 1:0 в пользу "Локомотива". Встреча закончилась победой московского клуба - 2:0.

"Эпизод, который все обсуждают — непростой и очень неоднозначный. Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы. А вы как думаете? Это пенальти?" — написал Гильерме на своей странице в Instagram.

Напомним, что в перерыве матча за активные протесты был удален главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Не пропустите: "Рубин": "Судья Иванов - лучший игрок матча с "Локомотивом". | http://soccernews.ru