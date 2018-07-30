Гилерме вытаскивает ничью для чемпиона: "Локомотив" едва не проиграл "Уфе"

Действующий чемпион России – московский "Локомотив" в рамках стартового тура Премьер-лиги гостил в Уфе у одноименного клуба. В прошлом сезоне "железнодорожники" ни разу не забили в ворота "горожан", уступив со счетом 0:1 на поле соперника. Очередной выезд в Башкортостан не сулил ничего легкого команде Юрия Семина. К тому же, как показал матч за Суперкубок России, у "Локомотива" есть сейчас определенные трудности с игрой в атаке.

Матч начался в неспешном темпе, что в поединках с участием москвичей можно наблюдать довольно часто. Однако постепенно "Уфа" обозначила свое территориальное преимущество, раз за разом добираясь до владений Гилерме. Первые угловые не принесли успеха "горожанам". А вот активность Игбуна позволила хозяевам поля создать первый момент в матче. Получив мяч слева, Сильвестр убрал на замахе Игнатьева и выстрелил в ближний – сфера угодила в сетку ворот с внешней стороны.

"Локомотив" ответил минут через пять. В ходе атаки гостей отскочил мяч к Фарфану, который влетел в чужую штрафную и пробил в ближний угол, но Беленов выручил свою команду, переведя мяч за лицевую.

Однако на этом активность со стороны обеих команд поутихла. Соперники как-то вяло доиграли первый тайм, согласившись на безголевую ничью к перерыву.

Впрочем, и первые 10-15 минут второго тайма ничем особым не запомнились. Команды все также продолжали попеременно владеть мячом, имитируя желание создать что-либо опасное. В конце концов, хозяевам поля такая игра надоела и они пошли на ворота Гилерме большими силами.

Сразу после часа игры "Уфа" имела два отличных момента открыть счет. Сначала "горожанам" удалась атака слева. Игбун скинул мяч на Сухова, но тот пробить по воротам с линии штрафной не смог. В итоге мяч откатился левее и снова оказался в ногах у Сильвестра Игбуна, который пробил в дальний угол, но Гилерме выручил свою команду, парировав снаряд на угловой.

И тут же хозяева поля должны были забивать еще. Подача от углового флажка последовала в центр штрафной, откуда Игбун вколачивал мяч в левый от себя угол, но Гилерме в падении спас свою команду.

Гости отреагировали на прыть соперника достаточно быстро. После ряда атак хороший удар получился у Чорлуки с 10 метров, но прямо в руки Беленову. К завершению встречи "Локомотив" уже выглядел понастойчивее и на 90-й минуте упустил просто 200-процентный шанс забить. С левого фланга подача последовала нацеленная передача от Фернандеша на дальний край штрафной хозяев, где совсем один оказался Фарфан. Пробивал перуанец головой в падении, но мяч в каких-то сантиметрах пролетел рядом со штангой.

И почти сразу же "Уфа" организовала блестящую контратаку. Игбун по правому флангу убежал от всей защиты "железнодорожников", обвел в штрафной Кверквелию, а затем при обыгрыше Гилерме был сбит. Голкипер гостей рукой задел ногу Сильвестра – пенальти! Реализовывать удар вызвался сам пострадавший, бил в правый от себя угол, но Гилерме угадал направление удара и вытащил этот мяч, заодно позволив своей команде не проиграть в Уфе.

Итак, чемпион теряет очки уже в первом же туре, но похоже Юрий Павлович должен быть рад этому.

"Уфа" – "Локомотив" – 0:0

Нереализованный пенальти: Игбун, 90+4 (вратарь).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Йокич, Тумасян, Неделчару, Обляков (Ванек, 86), Салатич, Пауревич, Фатаи (Засеев, 78), Игбун.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов, Чорлука, Кверквелия, И.Денисов, Рыбусь, Ал.Миранчук, Эдер (Ан.Миранчук, 67), Фернандеш, Фарфан.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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