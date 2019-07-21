Гильерме: "Я не был близок к переходу в "Спартак"

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Гильерме: "Я не был близок к переходу в "Спартак"
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме заявил, что он не собирался переходить в "Спартак".

"У меня были долгие переговоры с "Локомотивом", но я был уверен, что в конце концов они будут успешными. Что касается слухов - я очень удивлен из-за того, что очень много из того, что писали про меня, было неправдой. Был ли близок переход в "Спартак"? Нет", - приводят слова Гильерме российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предлагал голкиперу девять миллионов евро за три года, а также еще три миллиона в качестве подписного бонуса. В итоге Гильерме продлил контракт с "Локомотивом" до лета 2022 года с зарплатой в 2,3 миллиона евро в год.

33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, провел за клуб 289 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 276 голов. В 110 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе". За сборную России сыграл 8 матчей и пропустил 5 голов. Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро.

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