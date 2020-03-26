Гильерме заявил, что переходил в "Локомотив" ради денег

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме в передаче на ютуб-канале "КраСава" заявил, что в 2007 году перешел в московский клуб ради денег.

В то время бразильцу предложили 20 тысяч евро в месяц, до этого он получал 500 долларов.

"Тогда - тоже за деньгами, честно говорю. В "Атлетико Паранаэнсе" у меня была зарплата 3000 реалов в месяц - это примерно 500 долларов. А контракт в "Локомотиве" был в десятки раз лучше - 20 000 евро", - рассказал Гильерме.

Ранее Гильерме прокомментировал переход в "Сельту" Смолова.

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