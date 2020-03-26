Гильерме заявил, что переходил в "Локомотив" ради денег

Теги локомотив москвамаринато гильерме

Гильерме заявил, что переходил в "Локомотив" ради денег

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме в передаче на ютуб-канале "КраСава" заявил, что в 2007 году перешел в московский клуб ради денег.

В то время бразильцу предложили 20 тысяч евро в месяц, до этого он получал 500 долларов.

"Тогда - тоже за деньгами, честно говорю. В "Атлетико Паранаэнсе" у меня была зарплата 3000 реалов в месяц - это примерно 500 долларов. А контракт в "Локомотиве" был в десятки раз лучше - 20 000 евро", - рассказал Гильерме.

Ранее Гильерме прокомментировал переход в "Сельту" Смолова.

А еще: Семин: "Мы должны доиграть этот сезон ради болельщиков"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ

Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов