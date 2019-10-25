Гильерме ждет дерби со "Спартаком"

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме в инстаграме опубликовал фотографию, под которой написал, что выходные, в которые пройдет матч 14-го тура РПЛ со "Спртаком", будут горячими.

Напомним, московское дерби состоится в воскресенье, 27 октября.

"Выходные будут огненные", - написал вратарь.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

А еще: Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"| http://soccernews.ru