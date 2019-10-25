Гильерме ждет дерби со "Спартаком"

1 Теги локомотив москваспартак москвамаринато гильерме

Гильерме ждет дерби со "Спартаком"

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме в инстаграме опубликовал фотографию, под которой написал, что выходные, в которые пройдет матч 14-го тура РПЛ со "Спртаком", будут горячими.

Напомним, московское дерби состоится в воскресенье, 27 октября.

"Выходные будут огненные", - написал вратарь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже пятница. Выходные будут #дерби

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. 

А еще: Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто делает ставки - ставьте на Локо

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко пропустит около пяти недель

Зинченко пропустит около пяти недель

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов