Гильерме ждет дерби со "Спартаком"
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме в инстаграме опубликовал фотографию, под которой написал, что выходные, в которые пройдет матч 14-го тура РПЛ со "Спртаком", будут горячими.
Напомним, московское дерби состоится в воскресенье, 27 октября.
"Выходные будут огненные", - написал вратарь.
"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
А еще: Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
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|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
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|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
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|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
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|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8