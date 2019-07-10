Гильерме зимой может покинуть "Локомотив"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился информацией о будущем голкипера Гильерме.
"Мы не сможем повторить предложение, которое Гильерме получил от другого московского клуба. Мы предлагаем ему контракт по схеме "1+1".
Другой клуб хочет подписать Гильерме этим летом, но сейчас мы его не отпустим. Вероятно, Гильерме останется до 31 декабря, а потом покинет клуб", - заявил Кикнадзе.
Ранее сообщалось, что в услугах голкипера сборной России заинтересован московский "Спартак".
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|30
|56
|3
|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
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|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
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|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20