Гильерме зимой может покинуть "Локомотив"

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Гильерме зимой может покинуть "Локомотив"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился информацией о будущем голкипера Гильерме.

"Мы не сможем повторить предложение, которое Гильерме получил от другого московского клуба. Мы предлагаем ему контракт по схеме "1+1".

Другой клуб хочет подписать Гильерме этим летом, но сейчас мы его не отпустим. Вероятно, Гильерме останется до 31 декабря, а потом покинет клуб", - заявил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что в услугах голкипера сборной России заинтересован московский "Спартак".

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