Гильфи Сигурдссон близок к переходу в "Эвертон"

Хавбек "Суонси" Гильфи Сигурдссон в ближайшее время может перейти в "Эвертон", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "ириски" заплатят за этот трансфер 53 миллиона евро. Также 10% от суммы полагается "Тоттенхэму". Отметим, что это может стать одиннадцатым приобретением "Эвертона" этим летом.

В прошлом сезоне Сигурдссон провел 38 игр, отметился 9 голами и 13 ассистами.

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