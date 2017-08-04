Гильфи Сигурдссон близок к переходу в "Эвертон"

Теги гильфи сигурдссонэвертонсуонси сити

Гильфи Сигурдссон близок к переходу в "Эвертон"

Хавбек "Суонси" Гильфи Сигурдссон в ближайшее время может перейти в "Эвертон", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "ириски" заплатят за этот трансфер 53 миллиона евро. Также 10% от суммы полагается "Тоттенхэму". Отметим, что это может стать одиннадцатым приобретением "Эвертона" этим летом.

В прошлом сезоне Сигурдссон провел 38 игр, отметился 9 голами и 13 ассистами.

Читайте также: "Эвертон" не теряет надежд подписать Жиру. | http://soccernews.ru  

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов