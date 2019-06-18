Гилфи Тор Сигурдссон женился на Мисс Исландия - 2008
Форвард "Эвертона" Гилфи Тор Сигурдссон и Мисс Исландия-2008 Александра Иварсдоттир поженились.
"Только что поженились. Всем большое спасибо за то, что были с нами. Это самый невероятный день для нас", - написал футболист в инстаграме.
В Исландии пару сравнивают с Дэвидом и Викторией Бекхэм.
Футболист и девушка познакомились 9 лет назад. Сигурдссон является самым дорогим игроком в истории Исландии.
А еще: Сигурдссон: "С каждым днем я люблю Москву все больше"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
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|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16