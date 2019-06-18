Гилфи Тор Сигурдссон женился на Мисс Исландия - 2008

Форвард "Эвертона" Гилфи Тор Сигурдссон и Мисс Исландия-2008 Александра Иварсдоттир поженились.



"Только что поженились. Всем большое спасибо за то, что были с нами. Это самый невероятный день для нас", - написал футболист в инстаграме.



В Исландии пару сравнивают с Дэвидом и Викторией Бекхэм.

Футболист и девушка познакомились 9 лет назад. Сигурдссон является самым дорогим игроком в истории Исландии.

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