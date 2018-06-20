Гимн невезению: Сборная Марокко катком прошлась по Португалии, но все равно проиграла

Борьба в группе "В" продолжилась матчем между Португалией и Марокко. Хотя, формально, именно этот матч, во многом, мог эту борьбу и закончить, ведь, если "атласские львы" сегодня проигрывают, они почти на 100% заканчивают борьбу за плей-офф. У португальцев, в случае поражения, все было бы не так уж критично, но в воздухе начало бы попахивать дорогой домой. И, глядя на ход первого тайма, команды сразу показали, что они настроены забивать голы и добывать преимущество, а не отсиживаться в обороне и ждать своего шанса.

Уже на 4 минуте в очередной раз свой класс продемонстрировал Криштиану Роналду. После подачи с углового в исполнении Моутинью, Ронни освободился от опеки внутри чужой штрафной и сильным ударом послал "кожаный снаряд" прямо под перекладину. Удар был настолько сильным, что марокканский голкипер Мунир не успел выставить руки и отразить этот мяч – 1:0, дальше пошло поинтересней.

Марокко ощутило острую необходимость отыграться и создало 2 шанса после углового. На 10 минуте Буссуфа опасно пробивал головой с района одиннадцатиметровой отметки, но мяч после его удара полетел мимо ворот. А уже через две минуты опасно угрожал ворота Бенатиа, но голкипер успел сложится и отразил его удар в нижний угол.

В следующие 20 минут "атласские львы" перехватили инициативу и создали еще несколько полумоментов возле ворот Патрисиу. Самый интересный из них возник на 23 минуте. Хаким Зийеш хорошо пульнул с дальней дистанции, однако голкипер отразил удар, пущенный по центру ворот.

На 39 минуте Португалия вырвалась из-под прессинга в исполнении "львов" и создала свой второй опасный момент в матче. Роналду отдал хороший пас и вывел Гедеша на ударную позицию. Атакующий полузащитник сильно пробил вторым касанием, но мяч полетел по центру и Мунир успел выставить руку, чтобы не дать "кожаному" пересечь линию ворот.

В первом тайме сборная Марокко переиграла Португалию во многих статистических компонентах: так "атласские львы" немного больше владели мячом, совершили на 3 удара больше и отдали больше передач. Но на счете это никак не отразилось. Гол КриРо стал единственным в первой половине встречи, и наставник марокканцев Эрве Ренар понимал, что следующий тайм может стать последним для его команды с точки зрения турнирной борьбы.

В первые 15 минут второго тайма сборная "атласских львов" прижала Португалию к их воротам. Два очень хороших момента имел Юнес Беланда. На 55 минуте атакующий полузащитник получил замечательный пас на углу штрафной и пробил по воротам, но Патрисиу в отменном стиле отразил удар. А уже через две минуты португальскому вратарю пришлось совершить суперсейв. После подачи с углового Беланда очень опасно пробивал в дальний угол ворот. Патрисиу успел среагировать и лишь в последний момент выставил руку и перевел мяч на еще один угловой.

Давление марокканцев воплотилось еще в одном невероятном моменте. На 50 минуте центральный защитник Мехди Бенатиа освободился от опеки игрока португальской сборной и нанес очень сильный удар из пределов штрафной. Руй Патрисиу уже не мог спасти ворота, однако мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. Снова не везет сборной Марокко!

На 68 хороший удар со штрафного удался Хакиму Зийешу, однако мяч снова пролетел немного выше ворот. После этого эпизода Португалия немного разрушила тотальное доминирование африканской сборной, начала больше владеть мячом и перевела игру ближе к центру поля.

Следующий действительно опасный момент возник лишь на 84 минуте. Криштиану Роналду имел шанс забить со штрафного, но после его невероятно сильного удара мяч попал в стенку.

На 90 минуте невероятная возможность забить была у Марокко. Хаким Зийеш вошел в чужую штрафную, нашел возможность для удара, пробил, но один из защитников бросился под мяч и спас ворота. "Кожаный" ушел за пределы поля. А через две минуты Бенатия снова проверял реакцию португальского голкипера, но после удара с пределов штрафной мяч снова прошел в сантиметрах над перекладиной.

На этом скитания обеих команд закончились. Марокканцы били, имели намного больше моментов, чем Португалия, но забить хотя бы один гол подопечные Эрве Ренара так и не смогли. Это тот случай, когда команда в шаге от вылета из турнира, будучи лучше своих соперников А Португалия с трудом набирает 4 очка и делает огромный шанс на пути к плей-офф. Криштиану Роналду опять забивает и делает следующий шаг к победе в гонке бомбардиров. Даже несмотря на неубедительную игру, у представитель Пиренейского полуострова все хорошо!

Португалия – Марокко – 1:0

Гол: Роналду, 4 – 1:0.

Португалия: Патрисиу – Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру – Б. Силва (Мартинш, 59), Карвалью, Моутинью (А. Силва, 89), Мариу (Фернандеш, 70) – Роналду, Гедеш.

Марокко: Эль Каджоуи – Дирар, Бенатиа, Да Коста, Хакими – Эль Ахмади (Фаджр, 86), Буссуфа – Зиех, Харит, Беланда (Карсела-Гонсалес, 75) – Бутаиб (Аль-Кааби, 69).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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