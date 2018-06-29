Гинчек стал игроком "Вольфсбурга"

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Гинчек стал игроком "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" купил форварда "Штутгарта" Даниэля Гинчека, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила десять миллионов евро. 27-летний футболист заключил с "волками" контракт до 2022 года.

Гинчек выступал за "Штутгарт" с 2014 года, сыграл 70 матчей и забил 23 гола.

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