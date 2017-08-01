Гинер: "Чтобы купить Диего Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны"

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Гинер: "Чтобы купить Диего Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что армейские селекционеры продолжат искать новых футболистов.

"Нужно искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела. Чтобы купить Диего Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И все равно на поле выходят не деньги, а люди", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Стоит отметить, что этим летом ЦСКА не приобрел ни одного футболиста.

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