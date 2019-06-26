Гинер: "ЦСКА не продает Марио Фернандеса"
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается расставаться с защитником Марио Фернандесом.
"Он никуда не уходит. Мы его не продаем. Он остается в ЦСКА. А разговоры должно быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом кармане закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег", - приводят слова Гинера российские СМИ.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют несколько известных европейских клубов.
28-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Всего за московский клуб он провел 236 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев Фернандес трижды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Ростов
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|Урал
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|11
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