Гинер: "ЦСКА не продает Марио Фернандеса"



Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается расставаться с защитником Марио Фернандесом.

"Он никуда не уходит. Мы его не продаем. Он остается в ЦСКА. А разговоры должно быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом кармане закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют несколько известных европейских клубов.

28-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Всего за московский клуб он провел 236 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев Фернандес трижды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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