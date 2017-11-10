Гинер доволен работой Гончаренко в ЦСКА

Теги цска москвавиктор гончаренко

Гинер доволен работой Гончаренко в ЦСКАПрезидент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера московской команды. 

"Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко", — сказал функционер.

По итогам 16-ти туров "армейцы" занимают четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера на семь очков.

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