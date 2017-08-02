Гинер: "Еременко? Никто специально не толкает взрослого человека на какие-то поступки"

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал дисквалификацию финского полузащитника Романа Еременко.

"Никто же специально не толкает взрослого человека на какие-то поступки, за ухо не тянет. Он – очень хороший парень, приятный. Был рад, что Рома у нас раскрылся. Но у каждого свои недостатки.

Слежу ли я, как ведут себя футболисты вне поля? Мы же живем в 2017 году. Или надо возвращаться в шестидесятые и закрывать их на неделю на базе? А они будут перелезать через забор и бежать к девочкам. Ну, это же бред! Сейчас все футболисты всё знают и понимают, у них есть контракт. Ведь помимо чести они играют еще и за деньги.

Мне очень жаль. Роман прекрасный парень", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что 30-летний Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию из-за употребления наркотиков. Вернуться на поле хавбек сможет не раньше ноября 2018 года.

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