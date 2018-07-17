Гинер: "Если будут по Марио Фернандесу предложения, то его можно отпустить"

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил о готовности расстаться с ведущим защитником своей команды Марио Фернандесом.

"Про Марио я всегда говорил, что он - великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне Чемпионата Мира. Он вошел в символическую сборную турнира - это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно", - цитирует клубного босса армейцев sport24.ru.

Напомним, президент ЦСКА сделал заявление о возможном трансфере Головина. | soccernews.ru