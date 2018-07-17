Гинер: "Если будут по Марио Фернандесу предложения, то его можно отпустить"

Теги цска москвамарио фернандесевгений гинер

Гинер: "Если будут по Марио Фернандесу предложения, то его можно отпустить"Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил о готовности расстаться с ведущим защитником своей команды Марио Фернандесом.

"Про Марио я всегда говорил, что он - великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне Чемпионата Мира. Он вошел в символическую сборную турнира - это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно", - цитирует клубного босса армейцев sport24.ru.

Напомним, президент ЦСКА сделал заявление о возможном трансфере Головина. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов