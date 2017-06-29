Гинер: "Головин не готов к "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед"

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Гинер: "Головин не готов к "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед"

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность, что хавбек армейцев Александр Головин не готов к переходу в английский топ-клуб.

"Моё мнение - не готов Саша к "Арсеналу" и "МЮ". Он может стать хорошим футболистом. Но нужно играть, получать практику и не спешить, чтобы не было как с Жирковым в "Челси" - сказал Гинер.

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комментарии
Влад

а когда будет готов - его и не пригласят... скорее все же лучше попробовать?!

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