Гинер: "Господин Егоров - конченый негодяй"

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Гинер: "Господин Егоров - конченый негодяй"

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с критикой в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

"Господин Егоров - конченый негодяй. Все происходящее можно описать одним словом - беспредел. РПЛ не поднимется и мы не сможем играть на Евро и чемпионатах мира, пока Егоров не покинет пост. А лучше пусть застрелится.

Уверен, что реформа Ашота Рафаиловича Хачатурянца сработает. Однако пока всем управляет Егоров, это будет продолжаться. ЦСКА - молодая команда, и я доволен игрой. Но когда их игру судят те, кто не умеет, мне это не очень нравится.

Таких как Егоров нужно сажать в тюрьму. Я уверен, что он получает деньги за то, чтобы наши судьи так работали. Если нужно, я отвечу за свои слова", - заявил Гинер.

Отметим, что Гинер выразил недовольство работой Василия Казарцева на матче против "Краснодара" (1:1).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гинер:"Господин Егоров - конченый негодяй.Пенальти не поставил,хотя я заплатил"

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