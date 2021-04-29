Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов"

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев могут покинуть клуб.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в их приглашении заинтересованы "Крылья Советов", а именно председатель совета директоров Сергей Аракелов.

Отмечается, что после перехода клуба к ВЭБ Гинер и Бабаев стали терять влияние в клубе, а ключевые решения принимает председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин. При этом у них есть разногласия по поводу стратегии развития клуба.

Гинер занимает свою должность в ЦСКА с 2001 года, Бабаев - с 2007 года.

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