Гинер: "Когда сделаем хорошую команду, главной задачей ЦСКА будет полуфинал ЛЧ"

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Гинер: "Когда сделаем хорошую команду, главной задачей ЦСКА будет полуфинал ЛЧ"

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какие задачи поставила для себя команда на предстоящие сезоны. 

"Задачи всегда одни и те же - завоевать чемпионство. В еврокубке - дойти до стадии плей-офф.

Сейчас они поднабрались опыта. Потом сделаем хорошую команду - и задачей ЦСКА будет пройти до полуфинала Лиги чемпионов.

Не в этом году. Когда усилим ЦСКА и наши хорошие ребята подрастут", - сказал Гинер.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России занял 4 место, набрав 51 балл.

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