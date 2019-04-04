Гинер: "Кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем?"

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Гинер: "Кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем?"
Президент ЦСКА Евгений Гинер опроверг информацию о том, что клуб не собирается продлевать контракт с травмированным полузащитником Аланом Дзагоевым.

"Дзагоев – игрок ЦСКА. Поддерживать? Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться. Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем?" - приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2008 года. Всего за армейский клуб он сыграл 342 матча, забил 74 гола и сделал 88 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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